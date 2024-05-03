تاياني يجدد، تعقيبا على تصريحات ماكرون: لن نرسل أبدا جنودا لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعراب عن الرفض القاطع لإرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك في معرض رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون عاد فيها الأخير لطرح فرضية إرسال قوات لأوكرانيا في حال اختراق القوات الروسية لخطوط الجبهة.

وقال تاياني، للصحفيين اليوم الجمعة على هامش حدث في ريجّو كالابريا (جنوب) “قلنا دائمًا إننا لسنا في حالة حرب مع روسيا وبالتالي لن نرسل جنودًا إيطاليين للقتال في أوكرانيا”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية: “نحن ندافع عن حق أوكرانيا في أن تكون دولة مستقلة. لكنني أكرر أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا. هذا هو موقفنا ولم نغير رأينا أبدًا. ندافع عن الحرية والاستقلال وأيضا نعمل على بناء السلام”.