إيطاليا: ارتفاع معدل التوظيف في آذار بـ425 ألف شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في شهر آذار/مارس الماضي، ارتفع عدد العاملين وغير النشطين مقارنة بالشهر السابق”، مقابل “انخفاض عدد العاطلين عن العمل”.

ونقل المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير ببياناته المؤقتة، صدر الجمعة، “نمو التوظيف بنسبة 0.3%، أي ما يعادل 70 ألف شخص، شمل الرجال والنساء من موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص، وكل الفئات العمرية، باستثناء فئة 35-49 سنة التي سجلت انخفاضاً”.

وكشفت المعطيات، عن أن “عدد العاملين تجاوز على أساس سنوي في شهر آذار/مارس، العدد المسجل في الشهر ذاته عام 2023 بنسبة 1.8% (ما يعادل 425 ألف شخص)، في زيادة شملت الرجال والنساء وجميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية بين 35 و49 عاماً، بسبب الديناميكيات الديموغرافية السلبية”، وأن “معدل التوظيف، الذي تزايد بشكل عام بنقطة مئوية واحدة، ارتفع لدى هذه الفئة العمرية أيضاً بـ0.6 نقطة”.

وأشار التقرير الاحصائي، إلى أنه “بالمقارنة بشهر آذار/مارس 2023، انخفض عدد الأشخاص الباحثين عن عمل إلى نسبة 7.4%، أي ما يعادل 148 ألف شخص، وكذلك عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا إلى نسبة 1.7%، أي ما يعادل 213 ألف شخص”.

وأضاف (إستات)، أنه “بالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التوظيف إلى 62.1% (زيادة بـ0.2 نقطة). وبالمثل، انخفض ​​عدد الباحثين عن عمل إلى نسبة 2.8%، أي ما يعادل 53 ألف شخص من كلا الجنسين وفي كل الفئات العمرية، باستثناء فئة 35-49 سنة”.

وخلص تقرير المعهد الإحصائي الى القول، إن “معدل البطالة قد انخفض إجمالاً إلى 7.2%، أي بفارق 0.2 نقطة مئوية”، وكذلك “معدل البطالة بين الشباب إلى 20.1%، أي ما يعادل 2.3 نقطة”.