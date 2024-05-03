استبيان: القرآن يسود على القانون بالنسبة لـ68% من الشباب العرب بألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف استطلاع للرأي أجري بين الشباب العرب في ألمانيا، أجرته صحيفة (بيلد تسايتونغ) وأعادت نشره صحيفة “إيطاليا اليوم”، أن “القرآن يعتبر أكثر أهمية من القانون الألماني السائر”.

الفتية الذين شاركوا في الاستطلاع، الذي أجراه معهد البحوث الجنائية في ولاية ساكسونيا السفلى، يبلغ متوسط ​​أعمارهم 15 عاماً، وبالتالي من المدارس الثانوية أو المهنية، يجيدون اللغة وليسوا لاجئين وصلوا إلى البلاد مؤخراً.

وأظهرت المعطيات، أن “ما يقرب من نصف الشباب (45.8%)، مقتنعون بأن الدولة الإسلامية هي أفضل أشكال الحكم، 35.3% يتقبّل أعمال العنف ضد أولئك الذين يسيئون إلى الله أو النبي محمد، وأن رد الفعل العنيف ضد العالم الغربي الذي يهدد المسلمين مبرر بالنسبة لـ31.3%”. ووفقا للاستطلاع، فقد أبدى “67.8% من المشاركين، أي الثلثين تقريباً، الإيمان بأن القواعد التي يفرضها القرآن الكريم أهم من القوانين الألمانية، ورأى 51.5% أن الإسلام وحده هو القادر على حل مشاكل عصرنا”.

وبهذا الصدد، أعلن الديمقراطي المسيحي كريستوف دي فريس، والخبير بالشؤون الداخلية، أن “الأبحاث تظهر أن الإسلام ترك آثاراً عميقة في مجتمعنا. المراهقون يحملون هذه المعتقدات لأنهم تم تلقينهم. لقد ثبت خطأ وهم التعددية الثقافية، ويجب علينا أن نقبل بالواقع”.