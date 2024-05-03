إيطاليا: اعتقال أربعة مهاجرين لأعمال شغب بمركز استقبال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماتيرا ـ ألقت قوات الشرطة القبض على أربعة مهاجرين ممن تتم استضافتهم في مركز استقبال استثنائي بمدنية ماتيرا (مقاطعة بازيليكاتا ـ جنوب)، بتهمة ارتكاب جريمة مقاومة موظف عمومي، إلحاق إصابات به وإطلاق التهديدات ضده.

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن “التدخل بدأ بعد اتصال هاتفي برقم الطوارئ للإبلاغ عن خلاف نشب بين بعض الضيوف”، وأن “ممارسة النشاط الخدمي، شهدت لحظات توتر كبيرة، لدرجة أن أحد المهاجرين، تبعه ثلاثة آخرون، أقدم على تهديد ضباط الشرطة الذين وصلوا للتو، مما أدى إلى إصابة أحدهم أثناء عملية الشغب”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “في النهاية، وبفضل تعاون الوسيط الثقافي أيضاً، تمت استعادة الهدوء، ومن ثم إجراء أنشطة تحديد الهوية التي قامت بها الشرطة وعناصر الدرك. وقد تم القبض على الأربعة بالجرم المشهود ومرافقتهم إلى السجن”. هذا وقد “تم تأكيد إجراء الاعتقالات من قبل قاضي التحقيق الذي استبدل التوقيف بالإقامة الجبرية في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين”.