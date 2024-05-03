كونتي عن التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين: تبنّي الحوار لتجنب العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي: “أنا ضد فرض رقابة مطلقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات، فالثقافة لا يمكنها أبدًا أن تصطدم بحواجز ودوافع سياسية”.

أما بالنسبة للمظاهرات في الجامعات، فقد أشار كونتي في تصريحات متلفزة الجمعة، إلى أن “من المفهوم أن يكون هناك في الوقت الراهن نوع من الإدانة الصارمة، لا لإسرائيل، بل لنتنياهو”، فـ”هناك حاجة إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، ومن غير المقبول أن يستمر الأطفال والنساء والمدنيون بالموت”.

وأردف أنه بعد قول هذا، “لا يسعنا إلا أن نأمل بأن تكون المظاهرات والاحتلالات في إطار الحرم الجامعي غير عنيفة دائماً. لو كنت أتحمل المسؤولية كسلطة أكاديمية لذهبت لأتحدث إلى الطلاب، كنت سأخاطبهم وأدعوهم إلى عدم السماح بأن تكون هناك أحداث عنف من شأنها أن تلحق الضرر بالنقاش الذي الي يحملونه”، كما “أود أن أدعو الشرطة إلى البقاء خارج حرم الجامعة”.