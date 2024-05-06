وزير ايطالي: الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والحرية مرهونة بالدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأن الرعاية الاجتماعية والصحية، التعليم والحرية، جميعها أمور مرهونة بالدفاع.

وفي مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإثنين، تطرق الوزير كروزيتّو، إلى مسألة نفقات الدفاع، ورأى أنه “يجب استبعادها من حسابات العجز، على وجه التحديد لتجنب أن تؤثر على الحسابات الأخرى”، إلا أنه حذّر من أن: “بدون دفاع، كما يتضح من القضية الأوكرانية، لن يعود هناك وجود للرعاية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التعليم، وكذلك الحرية”.

وذكر وزير الدفاع، أنه “يتعين على إيطاليا أن تتحمل المسؤولية وتقرر ماذا تريد أن تكون في السياق الدولي، أترغب بأن تكون دولة ذات ثقل، أم أنها تريد أن تكون كالنعامة، تضع رأسها في الرمل وتترك أمنها للصدفة، بل وكذلك سيادتها للآخرين أيضاً؟”.

وفيما يتعلق بالجيش الأوروبي الموحد، أكد الوزير أنه لن يكون جاهزًا قريبًا: “إنه يرتبط بضرورة ربط جميع القوات المسلحة للدول الـ27”. وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بمهمة ضخمة أؤمن بها كثيرًا والتي حققت نجاحًا كبيرًا من ناحية التدريبات التي بدأت بالفعل، لكن المرحلة التشغيلية ستتطلب مزيداً من الوقت”.