بوريل: يلزم تعاون صناعتيّ الدفاع الأوروبية والأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ شدد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة “التعاون الصناعي في مجال التسلح، الذي يجب أن يكون عنصرا أساسيا في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا”.

وقال الممثل السامي الأوروبي، في حديثه ببروكسل خلال منتدى الصناعات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الإثنين: “نحن نعمل معاً، وهناك اليوم أكثر من 140 شركة تنتمي إلى 25 من الدول الأعضاء المختلفة”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أن “الجميع يعلمون ما هو على المحك. لذا، دعونا نخرج من هنا بمقترحات ملموسة”، مبيناً أن “الهدف يكمن في جعل أوكرانيا قادرة على مقاومة الغزو الروسي من خلال رفع قدرتها الصناعية”، وذلك “باستخدام ما لديها أصلاً، إلى جانب تمويلها”.

وخلص بوريل إلى القول، إن “وجود أوكرانيا على المحك، بل وكذلك وجودنا أيضاً، لذا اغتنم هذه الفرصة لربط قدراتكم بقدرات الأوكرانيين، وسنوفر لكم التمويل اللازم للعمل معاً”.