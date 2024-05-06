تاياني عن تخريب روسي محتمل: جلّ تفكيري بالهجمات السيبرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “أنا أفكر أكثر بالهجمات السيبرانية”، رداً على سؤال حول فرضية أعمال عنف تخريبية من جانب الاتحاد الروسي، التي أثارتها صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية.

وأضاف تاياني وهو نائب رئيس مجلس الوزراء أيضاً، في حديث متلفز الإثنين، أن “الوضع الدولي الحالي من المؤكد أنه معقد للغاية، لكننا نعزز دفاعاتنا، وقد قمنا برفع جدار رقمي لحماية بياناتنا ومواقعنا ونتفاعل مع الأحداث بسرعة كبيرة دائماً”.

ثم أكد تاياني بعد ذلك، “التعرض لهجمات إلكترونية، فيوم هبوط طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمطار تشامبينو الداخلي بروما، كنت هناك في انتظاره، وما أن لامست عجلات طائرته المدرج، بدأ هجوم إلكتروني على موقع وزارة الشؤون الخارجية”.

وأوضح الوزير، أن “هناك هجمات مستمرة يتم صدها بسرعة، لأننا اتخذنا الإجراءات المضادة اللازمة: نحن نواصل نشاط المراقبة، وأفكر دائماً بوزارة الخارجية أيضاً، وهي من صميم مسؤوليتي، فضلا عن جميع المكاتب الدبلوماسية: لقد أنشأنا إدارة تتعامل مع هذا الوضع، وما قد ينطوي على ذلك من استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً”.

وحرص تاياني على التأكيد أن “الهجمات الإلكترونية شيء والهجمات العسكرية شيء آخر”. واختتم بالقول إن “علينا ألا نثير الرأي العام أو نخيفه، كما أننا لسنا على بعد خطوة واحدة عن الحرب”.