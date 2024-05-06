بوريل: لا قرار بعد حول كيفية المشاركة بمراسم تنصيب بوتين لولاية خامسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جويب بوريل إن التكتل الموحد ودوله الأعضاء “لا يزالوا يناقشون النهج” الذي يتعين تبنيه حيال دعوة الكرملين للمشاركة في مراسم إعادة تنصيب رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة يوم غد الثلاثاء.

وأضاف منسق السياسة الخارجية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، لكن يمكنني أن أقول لكم إن الممثل الأعلى يعارض مشاركة الاتحاد الأوروبي غدًا” في مراسم التنصيب.

وقال “أؤكد أنه قد تم إرسال دعوة رسمية من الكرملين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإلى بعثة الاتحاد في موسكو. نحن نناقش مع دولنا الأعضاء كيفية ردنا”، لأننا “نهدف دائما إلى اتباع نهج منسق بقدر الإمكان في السياسة الخارجية”.