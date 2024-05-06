فون دير لاين: إمداد الصين لروسيا بسلع ذات استخدام مزدوج يؤثر على علاقاتنا مع بكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “ناقشنا أيضًا التزام الصين بعدم توريد معدات فتاكة مخصصة لروسيا”، حيث “هناك حاجة إلى بذل جهد أكبر لتقليل شحنات سلع ذات استخدام مزدوج (مدني عسكري) إلى روسيا، والتي ينتهي بها الأمر في ساحة المعركة” في أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين في تصريحات للصحافة بمقر تمثيلية الجهاز التنفيذي الاوروبي في باريس إلى أنه “نظراً للطبيعة الوجودية للتهديد الذي تفرضه هذه الحرب، سواء بالنسبة لأوكرانيا أو أوروبا، فإن هذا يؤثر (سلبا) على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين”.

وتحدثت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن “تبادلً مفتوحً وصادقً” للآراء خلال القمة الثلاثية تضمن “مناقشة حول نقاط نتفق حولها وأخرى لا نتفق بشأنها”، والتي “تتراوح من القضايا الجيوسياسية إلى تغير المناخ وبالطبع وفيما يتعلق بعلاقاتنا الاقتصادية”، مشيرة إلى أن “الموضوع الأول الذي تبادلنا وجهات النظر حوله هو الوضع الجيوسياسي بشأن أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط”.

وأضافت فون دير لاين: “نتفق على أن أوروبا والصين لهما مصلحة مشتركة في السلام والأمن”، وبالتالي فـ”إننا نعتمد على بكين لاستخدام كل نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا”، فقد “لعب الرئيس شي دوراً مهماً في تهدئة التهديدات النووية الروسية غير المسؤولة، وأنا واثقة من أنه سيواصل القيام بذلك”.