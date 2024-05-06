مسؤول عسكري إيطالي: التدابير المتخذة ستؤتي ثمارها للحد من ظاهرة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول عسكري إيطالي، إن “الإجراءات المعمول بها والتدابير التي تنفذها الحكومة على المديين القصير والمتوسط ضد تدفقات الهجرة، ​​ستؤتي ثمارها”، كما أن “هناك سياسات مطبقة ينبغي أن تقلل من هذه الظاهرة”.

وخلال اجتماع المجموعة الخاصة بالأنشطة في منطقتيّ المتوسط ​​والشرق الأوسط، التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، أضاف رئيس أركان الدفاع، الأدميرال جوزيبي كاڤو دراغوني، أنه “بالنظر إلى أن البحرية تحمل في حمضها النووي واجب انقاذ أي شخص يغرق، فأنا شخصياً أعتقد أن هناك نوعين من الظواهر: هناك لاجئون لهم الحق بمغادرة الأراضي التي يأتون منها، ومن جهة أخرى، هناك المهاجرون”.

وذكر العسكري الذي تم تعيينه لشغل منصب الرئيس الـ34 للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2025، أن “الإيطاليين خطّوا تاريخ الهجرة، لكن المهاجرين الذين انطلقوا من بلادنا، كانوا يحملون تأشيرات للبلدان التي قصدوها، ولا أعتقد أن تدفقات الهجرة التي نتعرض لها لا يجب السيطرة عليها”.