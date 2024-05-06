البابا والرئيس الألباني يثمنان العلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس استقبل الاثنين في مكتبه بالقصر الرسولي في الفاتيكان، رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي والوفد المرافق وتطرق معه إلى قضايا تهم الطرفين مع تسليط الضوء على العلاقات الثنائية الجيدة بين ألبانيا والكرسي الرسولي.

ونشرت إذاعة الفاتيكان، مذكرة صدرت في ختام اللقاء عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، جاء فيها أنه “خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة، ثمن الطرفان العلاقات الثنائية الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وجمهورية ألبانيا”، كما “تمَّت الإشارة إلى بعض القضايا المفتوحة في العلاقات بين الكنيسة والدولة”.

وذكر البيان الفاتيكاني، أنه “تم أيضاً تسليط الضوء على مسيرة ألبانيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قضايا مختلفة ذات طابع دولي، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة غرب البلقان والصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا”.

وخلصت مذكرة الكرسي الرسولي الى القول، إن “الرئيس الألباني، اجتمع لاحقا مع أمين سر دولة، الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.