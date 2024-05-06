فون دير لاين: علاقاتنا مع الصين معقّدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين علاقات التكتل الموحدة مع الصين بـ”المعقدة”.

وقالت، في تصريحات للصحفيين في أعقاب القمة الثلاثية بباريس مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ “نحن نتعامل مع هذه القضية بشكل واضح وبناء ومسؤول، لأن الصين إذا تصرفت بشكل سليم فهو أمر جيد لنا جميعا، وفي الوقت نفسه فإن أوروبا لن تتردد في اتخاذ قرارات صعبة ضرورية لحماية اقتصادها وأمنها”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه “ينبغي علينا تحسين قدرة سلاسل التوريد لدينا على التحمل، وعلى سبيل المثال يجب علينا معالجة التبعية المفرطة بتنويع مصادر المواد الخام الحرجة”.

وأردفت “لهذا السبب تفاوضنا على عدة اتفاقيات لزيادة عدد البلدان التي نحصل منها على مواد خام حرجة”، وأشارت إلى أن السوق الاوروبية “مفتوحة للمنافسة والاستثمارات العادلة وستظل، لكن ليس من الجيد بالنسبة لأوروبا أن يلحق ذلك الضرر بأمننا ويجعلنا ضعفاء. لهذا السبب نحن نتحرك”.