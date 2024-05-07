ماتّاريلا: تزايد الأزمات بالعالم يوضح ضرورة عمل الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- رأى رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا أنه “من الضروري تحليل الأزمات القائمة والتمكن من وقف دوامة العنف التي لا تسمح بحل القضايا” على الساحة الدولية.

وجاء حديث رأس الدولة الإيطالية خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس في مقر الأمم المتحدة، حسبما أفادت الرئاسة الإيطالية.

ونقلت عن رئيس الجمهورية القول: “أنا هنا لأشهد على مدى إيمان إيطاليا بالأمم المتحدة، فكلما تزايدت الأزمات والصعوبات والصراعات في العالم، كلما وضحت ضرورة عمل الأمم المتحدة”.

وسيلقي ماتّاريلا اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان (إيطاليا والأمم المتحدة: التعددية لمواجهة التحديات المشتركة”، يسبقها حوار مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.