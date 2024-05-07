ميلوني تصل لطرابلس ولاحقا إلى بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار العاصمة الليبية طرابلس يرافقها وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب.

وسوف تلتقي ميلوني في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس أحمد المنفي.

وبمناسبة الزيارة، سيوقع الوزراء الإيطاليون الثلاثة إعلانات نوايا مع نظرائهم الليبيين حول التعاون الجامعي والبحثي والصحة والرياضة والشباب في إطار (خطة ماتي) لإفريقيا.

وحسب رئاسة الوزراء الإيطالية، فإنه من المقرر أن تزور ميلوني مدينة بنغازي للقاء قائد الجيش الوطني العربي الليبي، خليفة بلقاسم حفتر، “تماشيًا مع التزام إيطاليا الراسخ بالتواجد في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الفاعلة” في البلاد.

وكانت رئيسة الوزراء الايطالية قد زارات ليبيا في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي.