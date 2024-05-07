مصادر إيطالية: التعاون مع ليبيا لا يقتصر على مكافحة الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تحدثت مصادر حكومية إيطالية عن “نتائج مهمة” تم احرازها في مجال إدارة ملف الهجرة بفضل التعاون الثنائي المعزز بين روما وطرابلس.

وأشارت المصادر، تزامنا مع بدء زيارة رئيسة الوزراء إلى ليبيا والتي تشمل العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إلى أن المحادثات مع الشركاء الليبيين لن تقتصر على مكافحة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، حيث تعتبر ميلوني ليبيا “شريكا حاسما في إطار عملية روما التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لحركات الهجرة”، ولذلك، فإنها “ستلتمس التزاماً ليبياً ضمن مجموعات العمل التي تم إطلاقها في إطار عملية روما والتي سيتم من خلالها تحديد مشاريع ملموسة أولى لتنفيذها في أفريقيا في الأسابيع المقبلة”.

وفي زيارة غير معلنة، وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية صباح اليوم إلى مطار العاصمة طرابلس يرافقها وزراء الصحة، الجامعات والبحث العلمي، الرياضة والشباب.

وسوف تلتقي ميلوني في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس أحمد المنفي.

وبمناسبة الزيارة، سيوقع الوزراء الإيطاليون الثلاثة إعلانات نوايا مع نظرائهم الليبيين حول التعاون الجامعي والبحثي والصحة والرياضة والشباب في إطار (خطة ماتي) لإفريقيا.

وحسب رئاسة الوزراء الإيطالية، فإنه من المقرر أن تزور ميلوني مدينة بنغازي للقاء قائد الجيش الوطني العربي الليبي، خليفة بلقاسم حفتر، “تماشيًا مع التزام إيطاليا الراسخ بالتواجد في جميع أنحاء ليبيا والعمل مع جميع الجهات الفاعلة” في البلاد.