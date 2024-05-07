إيطاليا: بدء اجتماع ميلوني والدبيبة ثم توقيع الاتفاقيات الوزارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طرابلس ـ أعلنت الحكومة الإيطالية عن بدء اللقاء بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونظيرها في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة.

ووفقا لمذكرة مقتضبة لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، فـ”من المقرر أيضاً عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء الإيطاليين المرافقين لرئيسة الوزراء، وهم أوراتسيو سكيلّاتشي للصحة، آنا ماريا بيرنيني للجامعات والبحث العلمي وأندريا أبودي للرياضة، مع نظرائهم من الوزراء الليبيين”.

وأفادت المذكرة، أنه “بعد ذلك، ستجري مراسيم التوقيع على إعلانات النوايا بحضور رؤساء الوفود المعنية”، والتي تشمل “التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، والرياضة والسياسات الشبابية”.