وزير إيطالي: نريد الحوار مع بوتين ووقف القنابل شرط لذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، الرغبة بإقامة حوار مع رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين، “لكن لفتح الطاولة، يجب أن تتوقف القنابل”.

وتعليقًا على خطاب فلاديمير بوتين في يوم تنصيبه رئيس لولاية خامسة، قال وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن “النظام العالمي الجديد الناشئ يقوم على منطق القوة: أنا أقوى وسأنتصر عليكم”، ورأى أنه “اضطراب عالمي جديد بالأحرى”، فـ”بوتين يتحدث عن عدوان غربي، لكن ذلك لم يحدث قط”.

وأوضح الوزير كروزيتّو، أنه “بالنسبة لبوتين، العدوان يتمثل بحقيقة انضمام بعض الدول إلى حلف شمال الأطلسي، والرسالة التي أطلقها في أوكرانيا، عززت الرغبة في ضمها إلى الناتو”. واختتم بالقول: “نحن نريد الحوار، لكن يجب أن يتم في ظل احترام القواعد الدولية”، مبيناً أن “الطريقة الوحيدة لفتح الطاولة هي وقف سقوط القنابل”.