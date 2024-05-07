المفوضية الاوروبية: غالبية سفراء الدول الأعضاء لا يشاركون بتنصيب بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى أن “الغالبية العظمى” من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى روسيا “لا يشاركون” في مراسم أداء اليمين لرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لبداية ولايته الرئاسية الخامسة التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة موسكو، “بمن فيهم سفير الاتحاد الأوروبي”.

وقال بيتر ستانو في الإحاطة الإعلامية اليومية: “قرر عدد قليل من الدول الأعضاء المضي قدمًا بشكل مستقل وفي النهاية تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ القرار بشأن الحضور أم لا، لكن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء” لم تحضر مراسم التنصيب.

ولم يقدم ستانو قائمة بأسماء دول مشاركة أو غائبة عن مراسم تنصيب فلاديمير بوتين، وذلك لأن هذه القرارات صادرة عن دول ذات سيادة، وبالتالي فهي تقع خارج “اختصاص” المفوضية.