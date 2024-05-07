وزير دفاع إيطاليا: قلق بالغ للتحرك الإسرائيلي في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إن “التحرك الإسرائيلي في رفح يبعث فينا قلقاً كبيراً للغاية”.

وأضاف الوزير كروزيتّو، في تصريحات متلفزة الثلاثاء: “لقد طلبنا من إسرائيل أن تتوقف”، لأن “الهجوم على رفح يعني نقل مليون ونصف المليون شخص إلى مكان مجهول”، ولقد “قلنا لإسرائيل، إن العالم سيساعدكم على القضاء على وجود حركة (حماس) في تلك المنطقة، لكن السلام مطلوب”.

وتابع: “لقد طالبنا بحل الشعبين والدولتين، بينما اتضح أن ذلك غير ممكن، وهذا يقلقنا أيضاً من ناحية رد فعل العالم الغربي، وحتى أولئك الذين يعدّون أصدقاء تقليديين لإسرائيل، ناهيك عن الآخرين”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “جميعنا نفكر بدولة فلسطينية يديرها شعبها ولا يوجد فيها إرهابيون، وآمل أن تخدم المساعدات التي ستصل إلى الدولة الفلسطينية خلال السنوات القادمة، الأطفال، المستشفيات والسكان”.