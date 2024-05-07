ايطاليا: ليبيا أولوية لاستقرارنا واستقرار حوض المتوسط بأسره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه “ليس من قبيل الصدفة أن تكون زيارتي لليبيا واحدة من بين أولى رحلاتي المؤسساتية في منطقة المتوسط”، والتي “تُظهر أن ليبيا تُعدّ أولوية بالنسبة لإيطاليا ولاستقرار، ولأجل استقرار حوض المتوسط أيضاً”.

وفي التصريحات الصحافية عقب اللقاء الذي جمعها الثلاثاء في العاصمة طرابلس ونظيرها في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد محمد الدبيبة، أكدت ميلوني، أن “ليبيا تُعدّ أولوية أيضاً في إطار واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها أوروبا في الوقت الراهن، ألا وهي أزمة الطاقة”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أنه “من الواضح أنني مع نظيري، ومع الوفد المرافق لي، بحثنا تطورات الأوضاع الليبية، وقد أكدنا الاستعداد التام من قبل إيطاليا، لتفضيل المسيرة المشروعة والصحيحة نحو إجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار للسياق الليبي”.

وأشارت ميلوني إلى أن “استقرار الإطار السياسي والأمني الليبي لا غنى عنه للسماح بشراكتنا الثنائية ببلوغ إمكانيات أرفع وأكبر من تلك التي نتمتع بها أصلاً”، فـ”نحن نرتبط بقرون من التاريخ المشترك، تعاون ثنائي يمكن توسيعه وتعميقه في قطاعات شتى”.

وذكرت ميلوني، أن “من الواضح أننا نثمن الالتزام الذي أكدته حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”، والذي “نأمل أن يترجم وعلى وجه السرعة، إلى برامج وخطوات ملموسة، بوساطة الأمم المتحدة، في ظل الاحترام التام لسيادة ليبيا”.

وأردفت رئيسة مجلس الوزراء: “نحن نؤمن بأن التوصل إلى حل سياسي وطني وسيط على نطاق واسع، من شأنه أن يذيب الجمود الراهن”، وذلك من خلال “اتفاق ينبغي أن يواجه قضايا أساسية مفتوحة، أي الأساس الدستوري، توزيع الموارد، المحور المؤسساتي الذي سيحمل البلاد إلى الانتخابات”.

وشددت ميلوني، على أن “من البديهي أن إيطاليا مستعدة لأداء دورها ومتابعة العمل لتضمن أولا وقبل كل شيء، وحدة في النوايا من جانب المجتمع الدولي بشأن الملف الليبي، ولتجنب خطر أن تعمد بعض المؤثرات الخارجية إلى العمل على زعزعة الإطار المؤسساتي بدلا من تفضيله”.