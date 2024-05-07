ميلوني: ليبيا شريك اقتصادي استراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “من الواضح أيضاً أن ليبيا شريك اقتصادي استراتيجي بشكل مطلق، بالنسبة لنا”.

وفي تصريحات صحافية عقب لقاء نظيرها في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد محمد الدبيبة، بالعاصمة طرابلس الثلاثاء، أضافت ميلوني: “إننا نلاحظ وحسبما ذكّر كلانا، بكيف أن علاقتنا التجارية واصلت طريقها نحو رسوخ أكبر”، وهو “ما يشهد له ارتفاع حجم تبادلاتنا بنسبة 180% عام 2021 مقارنة بالسنة السابقة له”، وهذا “الميل الإيجابي استمر في العام التالي، لتبقى إيطاليا أول شريك وزبون لليبيا”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “هذا يعني بالطبع أن ليبيا سوقاً استراتيجية بالنسبة لشركاتنا، من ناحية الطاقة، وهو ما سأتحدث عنه لاحقاً”، فضلا عن أنه “يشمل مجال البنية التحتية أيضاً، الذي تكثر فيه المبادرات والملفات التي فتحناها”، إذ “ذكر رئيس الوزراء بمعاهدة الصداقة التي وقعناها عام 2008، التي كان العنصر الأكثر أهمية فيها على صعيد التنمية في ليبيا، هو مشروع الطريق السريعة”.

وأشارت ميلوني إلى أن “من الواضح أننا نريد المضي قدماً في هذه القضية وللإيفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا”، وأن “من المهم جداً، وهو ما تطرقنا إليه، الشروع بأقرب وقت ممكن بالعمل في مطار طرابلس الدولي”، فـ”من البديهي أن التمتع بالمعايير الأمنية المطلوبة، يعني أيضاً استئناف الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا”، وهو “شرط أساس لربط بلدينا”، لذلك “بحثنا سبل تجاوز وضع بقي عالقاً، وبدء العمل من جديد في تعاوننا على 360 درجة”.