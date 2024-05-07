منظمة إنسانية تطالب بوقف التمويل الإيطالي للميليشيات الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالبت منظمة (ميديتيرانيا) بوقف التمويل الإيطالي للميليشيات الليبية، التي تنشط لصد تدفقات الهجرة غير النظامية.

وأكدت المنظمة أن “في الساعات القليلة المقبلة، وبالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يستعد البرلمان الإيطالي من بين أمور أخرى، للموافقة مجدداً على التمويل المخزي للنظام الليبي مقابل اعتقال المهاجرين واحتجازهم في ذلك البلد، لمنعهم من تقديم طلبات اللجوء في أوروبا”.

وذكرت المنظمة، أن “هذا الاتفاق المستمر بين إيطاليا وليبيا منذ عام 2017، قد حكم على آلاف النساء والرجال والأطفال بالموت ومواجهة التعذيب والمعاناة بجميع أنواعها، ولا نتوقع أي تغيير في الاتجاه من هذا البرلمان وهذه الحكومة”.

وأشارت (ميديتيرانيا) إلى أنه “بالتأكيد، بينما ستصوت الأغلبية لصالح استمرار الجرائم ضد الإنسانية، نريد أن نعلن أننا لن نمنحها مهلة، فهناك من يصوت لسياسات الموت ومن ينظم أموره للحفاظ على الحياة “. واختتمت بالقول: “سنعصي كل ما هو ظالم وفظيع، وسنبقى بشراً”.