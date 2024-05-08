مسؤول ايطالي: نحن نصدر التقنيات ونوفر التدريب لأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول إيطالي، أن بلاده تعنى بتصدير التقنيات الضرورية وتوفير أنشطة التدريب لدول أفريقيا.

وقال رئيس وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية (ICE)، ماتيو تزوبّاس، متحدثًا أمام منتدى الأعمال الإيطالي الإفريقي الملتئم الأربعاء بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، إن “خطة ماتّيّ لأفريقيا، مهمة للغاية في مجال العلاقة مع القارة السمراء”.

وأشار تزوبّاس إلى أن “بلادنا تتمتع بتبادل تجاري بحجم 60 مليار يورو، و20 مليار يورو من الصادرات الإيطالية”، مبيناً أنه “عندما نتحدث عن الصادرات، فإننا نشمل بذلك التكنولوجيات، المعرفة ورفع مستوى معايير الإنتاج”.

وخاطب رئيس (ICE) الحضور بالقول، إن “لديكم اليوم نوع من الحاجة فيما يتعلق بقطاعي المياه والزراعة واستخدام أفضل التقنيات، ومن المهم توفير التدريب على استخدام تقنياتنا”، مبيناً أن “لهذا الأمر عواقب مباشرة على التنمية في قطاع الزراعة والمياه، فضلا عن قطاعي الفضاء والصحة”.

وأكد تزوبّاس، أن “علينا النجاح في تقديم كل المساهمة الممكنة، حتى يتسنى لكم الحصول على تقنياتنا في أقصر وقت”. وتابع: “نحن ننشط في وكالتنا لربط الشركات الإيطالية بنسيج ريادة الأعمال المحلي، نوفر أنشطة التنشئة، نعدّ المدربين ورجال الأعمال لوضع الأسس لمزيد من التطوير”. واختتم بالقول، “لكن علينا أن نحل مشاكل كالعملات والتضخم. يجب إزالة هذه العقبات، ونحن على قناعة بأن تطوركم سيؤدي إلى تطورنا أيضاً”.