الناتو يكشف عن محاور لقاء ستولتنبرغ-ميلوني في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/بروكسل- التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما.

ولم يصدر بيان من رئاسة الوزراء الإيطالية مباشرة في أعقاب اللقاء، إلا أن الحلف أشار في مذكرة إلى أن الاجتماع استعرض “الاستعدادات لقمة واشنطن (في تموز/يوليو القادم)، بما في ذلك العمل على زيادة تعزيز الناتو، تحقيق تقاسم أكثر عدالة للأعباء، وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا”.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، “أشاد الأمين العام برئيسة الوزراء ميلوني لمساهمات إيطاليا العديدة في الحلف، بما في ذلك قيادتها لمجموعة الناتو القتالية في بلغاريا ومساهمتها بقوات في المجموعات القتالية في المجر ولاتفيا”، كما “تشارك إيطاليا أيضًا بانتظام في الشرطة الجوية لمنطقة البلطيق والعمليات البحرية لحلف شمال الأطلسي”.

وشكر ستولتنبرغ إيطاليا على “التزامها بمهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو ومهمة التدريب التابعة للحلف في العراق”، كما رحب بدور روما “الرئيسي في تطوير نهج الناتو تجاه جوارها الجنوبي”.