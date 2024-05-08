منظمة إنسانية: سعي لإفراغ البحر المتوسط من وسائل الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وجهت منظمة إنسانية انتقادات للسلطات الإيطالية، متهمة إياها بـ”السعي إلى إفراغ البحر المتوسط من وسائل الإنقاذ”.

وفي تعليق لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، شجب فرع إيطاليا لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية الفرنسية ـ الإيطالية ـ الألمانية ـ السويسرية، الأمر الصادر عن الهيئة الوطنية للطيران المدني (ENAC)، “بحظر استخدام الطائرات والقوارب التابعة للمنظمات غير الحكومية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت المنظمة، إن الأمر يتعلق بـ”إجراء آخر ينطوي على تمييز ضد عمليات الإنقاذ البحري ويسعى إلى إفراغ البحر المتوسط من كل من يمارس هذا النشاط”. وأوضحت أنها كلفت محاميها “بتحليل الإجراء”، لكن “ليس لدينا سوى القليل من الشكوك حول الهدف”، الكامن وراءه.

وذكر المتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة، فرانشيسكو كرياتسو، أنه “مرسوم يهدف إلى إفراغ البحر المتوسط ​​بشكل أكبر من المركبات والأصول التي تعتبر أساسية لنشاط البحث والإنقاذ”، واختتم مبيناً أن “هذا أمر خطير لأنه يضعف قدرة الإنقاذ التي تُعدّ التزامًا قانونيًا”.