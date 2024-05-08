إيطاليا تترقب اهتماما أكبر بالجناح الجنوبي للناتو في قمة واشنطن المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في لقاء دام حوالي الساعة.

وأشارت رئاسة الوزراء الإيطالية إلى أن الاجتماع ركز على “القضايا الراهنة للأجندة الاطلسية في سياق التحضير لقمة الناتو في واشنطن” في تموز/يوليو المقبل، حيث “أكدت ميلوني على وجه الخصوص توقع إيطاليا لإمكانية اتخاذ قرارات ملموسة في واشنطن ردا على التحديات التي يواجهها الجناح الجنوبي، بما يتماشى مع النهج الشامل للأمن الأوروبي-الأطلسي الذي تصوره المفهوم الاستراتيجي للحلف”.

وكان حلف شمال الأطلسي قد نقل في وقت سابق عن أمينه العام “الإشادة برئيسة الوزراء ميلوني لمساهمات إيطاليا العديدة في الحلف، بما في ذلك قيادتها لمجموعة الناتو القتالية في بلغاريا ومساهمتها بقوات في المجموعات القتالية في المجر ولاتفيا”، كما “تشارك إيطاليا أيضًا بانتظام في الشرطة الجوية لمنطقة البلطيق والعمليات البحرية لحلف شمال الأطلسي”.

وشكر ستولتنبرغ إيطاليا على “التزامها بمهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو ومهمة التدريب التابعة للحلف في العراق”، كما رحب بدور روما “الرئيسي في تطوير نهج الناتو تجاه جوارها الجنوبي”.