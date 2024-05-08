سالفيني: ماكرون بحاجة للعلاج عندما يتحدث عن الذهاب لأوكرانيا للقتال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتّيو سالفيني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماريو مونتي “بحاجة للعلاج”، في إشارة إلى تصريحات للاثنين لم يستبعدا فيها فرضية إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا في نهاية المطاف.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية الأربعاء “يزعجني أنه بعد ماكرون، يتحدث ماريو مونتي اليوم أيضًا عن إرسال جنود إيطاليين للقتال في أوكرانيا. هؤلاء بحاجة إلى علاج: أي شخص يفكر بهذه الطريقة ويقولها كما لو كانت طبيعية فهو خطير. إذا كان لدى مونتي وماكرون رغبة كبيرة في القتال، فعليهما الذهاب إلى أوكرانيا”.

وأضاف سالفيني “الحديث عن إمكانية ذهاب جنود إيطاليين للقتال والموت في أوكرانيا، أعتبره أمرا خطيرا للغاية “، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير “بوتين دعا بالأمس إلى الحوار” في خطاب تنصيبه لولاية رئاسية خامسة بالعاصمة موسكو.

وقال سالفيني: “آمل أن يكون عام 2024 عاما للسلام”، معربا عن الاستعداد لـ”إعادة بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمدارس والمستشفيات” في أوكرانيا، إلا أنه “عندما يتحدث بعض الإيطاليين باستخفاف عن حرب وجنود يقاتلون ويموتون خارج الحدود، أرى أن هناك مشكلة”.

وكان مونتي قد أجاب في تصريحات سابقة ردا على سؤال حول كلمات ماكرون وفرضية إرسال قوات إلى كييف، بالقول “أعتقد أنه في مرحلة معينة قد يكون ذلك ضروريا. إذا كنا نعتقد أن روسيا يمكنها حقا أن تتغلغل غربا أكثر من أوكرانيا، وإذا كانت هذه هي نواياها، فمن الواضح أنه يجب إيقافها”.