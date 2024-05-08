تاياني: أثق بجميع الوسطاء وأؤمن بشدة بعمل مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “الثقة بكل الوسطاء الذين لهم مصلحة في حل المشكلة الفلسطينية”، في إشارة إلى المفاوضات الراهنة في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال، ردا على سؤال عن جهود جمهورية مصر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس على هامش حدث الأربعاء بالعاصمة روما: “أنا على ثقة مطلقة وأؤمن كثيرا بعمل وزير الخارجية المصري (سامح شكري) الذي التقيته في الرياض قبل أسبوع”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “أنا على قناعة بأن الدول التي تعمل للوساطة ستبذل كل ما في وسعها لضمان احترام الاتفاقات”.