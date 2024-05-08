برلمانية إيطالية: زيادة عدد البلدان الآمنة تُسرِّع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت برلمانية مسؤولة عن ملف الهجرة في حزب (إخوة إيطاليا) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “إن إدراج بنغلاديش والكاميرون وكولومبيا ومصر وبيرو وسريلانكا في قائمة الدول الآمنة، فيما يتعلق بتقييم طلبات الحماية الدولية، يعد خطوة أساسية أخرى في عملية تنفيذ سياسات الهجرة لدينا”.

وقالت سارا كيلاني، في مذكرة الاربعاء إن “زيادة عدد البلدان التي تتمتع بخصائص بموجبها تعتبر آمنة، تتيح في الواقع إمكانية تنفيذ إجراءات إعادة إلى الوطن بسرعة وببساطة أكبر”.

ووفق البرلمانية الإيطالية، فإن “سياسات الهجرة التي تنتهجها هذه الحكومة تتجه إلى حماية الحدود وإلى زيادة عمليات الإعادة للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم، والتي بقيت في الغالب في طريق مسدود من قبل (حكومات قوى) اليسار حيث رأت أنه من الأسهل إبقائهم على الأراضي الإيطالية دون التحكم في هذه الظاهرة”.

وشددت عضو مجلس النواب الإيطالي على “إن التزام هذه الحكومة سواء فيما يتعلق بإبرام اتفاقيات ثنائية لعمليات الإعادة إلى الوطن” من ناحية، و”تحديث قائمة البلدان الآمنة امتثالاً للتشريعات الداخلية والأوروبية” من ناحية أخرى، “يمثل تغييراً مهماً في الوتيرة، مما سيسمح لنا بإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية ببراغماتية”.