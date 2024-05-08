الاتحاد الأوروبي يقرر عدم التمديد لبعثته التدريبية الأمنية في مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت بصورة مشتركة عدم تمديد ولاية بعثة التدريب الأمنية الأوروبية (EUTM) في دولة مالي إلى ما بعد 18 أيار/مايو 2024، وذلك في أعقاب “مراجعة استراتيجية ومشاورات أجريت مع السلطات المالية، ومع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع السياسي والأمني ​​على الأرض”.

وأشارت المذكرة الصادرة الأربعاء عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى أنه “على مدى أحد عشر عامًا من وجودها في مالي، دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب القوات المسلحة المالية وكذلك القوة المشتركة لمجموعة الخمس في منطقة الساحل وذلك بناءً على طلب السلطات في باماكو مما ساهم في مكافحة التهديد الإرهابي، من خلال تطوير قدرات قوات الأمن والقوات المسلحة المالية”.

ولفتت المذكرة إلى أن بعثة التدريب في مالي كانت “جزءًا من مساهمة أوسع من الاتحاد الأوروبي”، حيث “لا تزال قنوات الحوار السياسي والأمني والتعاون الفني مفتوحة” مع السلطات العسكرية في الدولة بمنطقة الساحل، “لا سيما من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في باماكو، بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في مالي ومن خلال خلية الاستشارة والتنسيق الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل (RACC).