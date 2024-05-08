زيلينسكي يدعو أوربان لحضور قمة السلام في سويسرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعتبر الاقرب بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي للكرملين، لحضور قمة السلام بدون روسيا والتي ستعقد بمبادرة من كييف في سويسرا بين 15 و16 حزيران/يونيو القادم.

وقال الرئيس الأوكراني في منشور على منصة (إكس) في أعقاب مكالمة هاتفية مع أوربان: “إن موقف المجر مهم بالنسبة لنا فيما يتعلق بتقريب السلام وأمننا الإقليمي المشترك”.

وأردفت “شددت على اهتمام أوكرانيا بعلاقات حسن الجوار مع المجر، فضلاً عن تنمية التعاون في مجالات التجارة والطاقة والخدمات اللوجستية”.

وتحدث الرئيس الاوكراني عن “تنسيق الخطوات التالية لتجاوز المجموعة الكاملة من القضايا الثنائية بطريقة متبادلة المنفعة. وناقشنا أيضًا اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وأنا على ثقة من أن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سوف يعود بالنفع على البلدين.

وأضاف: “قمنا بتنسيق الخطوات التالية لتجاوز المجموعة الكاملة من القضايا الثنائية بطريقة متبادلة المنفعة”، كما “ناقشنا أيضًا اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.