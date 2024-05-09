بايدن: إذا غزت إسرائيل رفح فلن نرسل أسلحة لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو واسع النطاق لرفح.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن بايدن، تفسيره للأمر بأن “مدنيين قتلوا في قطاع غزّة بهذه القنابل وبطرق أخرى”.

وبهذا الصدد، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تصريحات إذاعية، بالقول إن هذا التهديد من جانب بايدن، هو نتيجة “لإدارة الحكومة الفاشلة لإسرائيل”.

وكان الرئيس الأمريكي قد حث في الـ15 من نيسان/أبريل الماضي زعماء الكتل السياسية في الكونغرس، على تمرير مشروع قانون يتضمن مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.