ترامب: بايدن يقف إلى جانب الإرهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن هدد الأخير بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح إذا قررت مهاجمة رفح.

ونقل موقع (Ynet News) الإخباري الإسرائيلي، عن ترامب قوله، إن “حركة (حماس) قتلت آلاف المدنيين الأبرياء، من بينهم الأطفال، وهي تحتجز رهائن أمريكيين، على افتراض أنهم لا يزالون على قيد الحياة”، لكن “(الفاسد) يقف على وجه التحديد إلى جانب هؤلاء الإرهابيين، تماما كالوقوف إلى جانب المتطرفين الذين يسيطرون على جامعاتنا”.

وكان بايدن قد أعلن إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو واسع النطاق لرفح، معللا الأمر بأن “مدنيين قتلوا في قطاع غزّة بهذه القنابل وبطرق أخرى”.

وقد علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تصريحات إذاعية، بالقول إن هذا التهديد من جانب بايدن، هو نتيجة “لإدارة الحكومة الفاشلة لإسرائيل”.

وكان الرئيس الأمريكي قد حث في الـ15 من نيسان/أبريل الماضي زعماء الكتل السياسية في الكونغرس، على تمرير مشروع قانون يتضمن مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل.