إيطاليا: استمرار انخفاض أسعار المحروقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر إعلامية إيطالية، إن أسعار البنزين تستمر بالتراجع، في حين تسجل أسعار الديزل ثاني ارتفاع طفيف لها في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فقد شهد انخفاضاً في قوائم الأسعار الموصى بها للعلامات التجارية الكبرى.

ووفقًا للمسح المعتاد الذي أجرته الخميس، صحيفة (ستافّيتّا كووتيديانا) التي تعنى بأسعار المحروقات، فـ”من ناحية الأسعار بمحطات التعبئة، هناك انخفاض للديزل أكثر من البنزين، بفارق يصل إلى 14 سنتاً للتر الواحد”، مبينةً أنه “لمدة أسبوع تقريبًا، كان البنزين أكثر تكلفة من الديزل حتى بعد خصم الرسوم الجمركية (التي تكون أعلى بكثير على البنزين)”، وهو “شيء لم يحدث هذا منذ آب/أغسطس 2023”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “شركة النفط الإيطالية (IP) قد خفضت الأسعار بمقدار سنت واحد لكل لتر، في توصياتها الخاصة بوقود الديزل”، اما “بالنسبة لـ(Tamoil)، فقد سجلت تخفيضًا قدره سنتان لوقود الديزل”.

واستعرضت (ستافّيتّا كووتيديانا) متوسط ​​الأسعار التي أبلغها مديرو الشركات لمرصد الأسعار التابع لوزارة التنمية الاقتصادية، والتي تم تسجيلها حتى الساعة 8 من صباح أمس في حوالي 18 ألف محطة تعبئة.

وذكرت أن “سعر البنزين بالخدمة الذاتية، بلغ 1.907 يورو/لتر، الديزل 1.767 يورو/لتر، غاز البترول المسال 0.714 يورو/لتر، غاز الميثان 1.321 يورو/كغم، الغاز الطبيعي المسال 1.180 يورو/كغم.