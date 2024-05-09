حركة خمس نجوم تدعو الحكومة الإيطالية للاعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت عضو البرلمان الأوروبي عن حركة خمس نجوم الإيطالية، سابرينا بينيدولي السلطات في روما لـ”الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأشارت البرلمانية في مذكرة الخميس إلى أن “إسبانيا وإيرلندا، دولتان تحكمهما أغلبية من ألوان سياسية مختلفة، ستعترفان بدولة فلسطين في 21 أيار/مايو”، وقالت: “لا شك أن هذا العمل الدبلوماسي من شأنه أن يقود إلى آثار إيجابية على عملية السلام في الشرق الأوسط، لأنه أصبح من الواضح للجميع الآن أنه فقط من خلال حل الدولتين والشعبين سوف يتسنى وقف الأعمال العدائية” في المنطقة.

ورأت البرلمانية عن الكيان السياسي المعارض لائتلاف يمين الوسط أن على “الحكومة الإيطالية، التي ظلت صامتة حتى الآن، تبني هذه المبادرة وأن تعمل في أوروبا من أجل اعتراف جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بدولة فلسطين”.

وقالت: “إذا توحدنا بوسعنا أن نكون أقوى وأكثر فعالية في إحلال السلام بالشرق الأوسط، حتى لو بدا أن أحدا ما داخل حكومة بنيامين نتنياهو يفضل الحرب والتوغل (العسكري) ضد المدنيين الفلسطينيين”.