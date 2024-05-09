وزير إيطالي: إبعاد العلم والفن والثقافة عن خلافات الشرق الأوسط السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي: “لقد قلت دائماً إن العلم والثقافة والفن يجب أن يظلوا بعيدين عن الجدل السياسي”، تعليقا على احتجاجات تعم جامعات إيطالية عديدة ضد التعاون العلمي مع إسرائيل.

ورداً سؤال بهذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، في تصريحات على هامش افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمعرض تورينو للكتاب، الخميس: “أعتقد أن من الخطأ أن يكون هناك من يطالب في إيطاليا بقطع العلاقات العلمية مع إسرائيل، بل أن يعمد إلى منع الناس من قراءة كتب المؤلفين الإسرائيليين”.

وخلص الوزير فالديتارا إلى القول، إنه “لا أريد أن نعود إلى الحقبة بين 1937-1938″، في إشارة إلى سنوات الاضطهاد ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.