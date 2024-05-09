بلينكن: علاقتنا عبر الأطلسي أقوى من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- بمناسبة (يوم أوروبا) الذي يوافق اليوم الخميس التاسع من أيار/مايو، قال وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن “نحن نحتفل أيضًا بالشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا وفخورون بالوقوف معًا بينما نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا على عدوانها”.

وقال: “بلا شك أن علاقتنا عبر الأطلسي أقوى من أي وقت مضى”.

وأشار بلينكن، حسبما نقلت عنه مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية إلى أن “قبل أربعة وسبعين عاما، شاطر وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان رؤيته لمجتمع أمم قادر على بناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب أوروبا”، حيث أفضت هذه الفكرة إلى “تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب وإلى معاهدة ماستريخت، وإحياء رؤية شومان للتعاون الوثيق، التفكير الإبداعي، والوحدة الدائمة في مختلف أنحاء أوروبا”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “يشرفنا أن ننضم إلى الحلفاء والشركاء الأوروبيين بينما نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي ونرسم مستقبل تحالفنا”، وقال “نحن ملتزمون بدعم القيم الديمقراطية المشتركة والازدهار الاقتصادي المتبادل”.

وتحتفل دول الاتحاد الأوروبي كل عام بذكرى “إعلان شومان” الصادر في التاسع من أيار/مايو 1950، الذي يعتبر نواة المشروع الأوروبي.