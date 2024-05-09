إيطاليا: انخفاض مؤشر البؤس في آذار إلى مستوى ما قبل أزمة 2008

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، أن مؤشر البؤس التابع له، قد توقف في شهر آذار/مارس الماضي عند 12 نقطة، أي بانخفاض بستة أعشار النقطة عن شباط/فبراير السابق، مما عزز الميل نحو تقلص نطاق الضيق الاجتماعي الذي بدأ في آب/أغسطس العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان الخميس، إن “استمرار الديناميات الإيجابية على صعيد سوق العمل، وهو الاتجاه الذي استمر بعد بعض الانتكاسات المتفرقة، منذ شباط/فبراير 2021، وعودة التضخم المتزامنة، سمح للمؤشر بالعودة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ مطلع عام 2009”.

وأشار البيان، إلى أن “المسح المستمر لأعداد القوى العاملة، سجّل في آذار/مارس ارتفاعا قدره 70 ألف عامل مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بـ53 ألف شخص من الباحثين عن عمل”، وقد “ارتبطت هذه الاتجاهات بزيادة طفيفة في عدد الأشخاص غير النشطين”، بحاصل 12 ألفًا خلال الشهر المذكور.

وأوضح (كونفكوميرتشو)، أن “هذه الديناميات أدت إلى انخفاض معدل البطالة الرسمي إلى نسبة 7.2%”، محذّراً في النهاية من أن “التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة يجب ألا يدفعنا إلى التغاضي عن مخاطر التدهور المحتمل للمؤشر في الأشهر المقبلة”.