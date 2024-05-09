إيطاليا: عمل مع الأمم المتحدة والصين ضد المخدرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، “الاستعداد لعقد اتفاقيات مع جميع الدول لمكافحة المخدرات الاصطناعية: وهو الموضوع الذي سيكون في قلب القمة مع دول آسيا الوسطى”.

وقال تاياني وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة قصر (كيجي)، حول خطة مكافحة الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية الأخرى، الخميس: “إنها معركة عالمية ستشهد مشاركة إيطاليا على المستوى الدولي”. وأردف: “سنعمل بالتأكيد مع الأمم المتحدة ومع الصين أيضًا، فهذه ظاهرة يجب إيقافها قبل أن يزداد أنتشارها”.

وشدد الوزير تاياني على أن “مكافحة الإدمان تمثل أولوية بالنسبة للحكومة”، فـ”لدينا مهمة تعافي كل شخص منه، ونحن نعتبر عمل المنظمات والجمعيات المعنية بهذا الأمر مهماً للغاية، يصبح فيه كل رجل أو امرأة متعافية شاهدًا لكيفية الخروج من هذا النفق الذي يسبب المعاناة للعائلات”.

وشدد الوزير على أن “الحكومة تضع دائمًا تعافي الأشخاص في المركز: فهم مواطنون يحتاجون إلى المساعدة. إنها معركة كبيرة من أجل الحرية”، والتي لأجلها “نحن في وئام تام مع حلفائنا الدوليين، ونعمل على دعمها”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “مكافحة استخدام المخدرات الاصطناعية، والتهديد الذي تمثله، كان في قلب عمل اجتماع مجموعة السبع الأخير في كابري أيضاً”، ولقد “أنشأنا تعاونًا تنفيذيًا ضد إنتاجها وترويجها”.