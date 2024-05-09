زيلينسكي: سنستعيد زمام المبادرة في الشرق بعد وصول المساعدات العسكرية الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيش بلاده سيكون قادرًا على “استعادة زمام المبادرة على الجبهة” بمجرد الحصول على حزمة المعدات العسكرية الجديدة التي وافقت عليها الولايات المتحدة

وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تزور كييف اليوم بمناسبة (يوم أوروبا) “مع زيادة إمدادات الأسلحة سنكون قادرين على إيقافه (الجيش الروسي في الشرق”، حيث “يمتلكون المبادرة هناك، وهذا ليس سرا”، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتين في دونيتسك.

وأضاف الرئيس الاوكراني: “يجب علينا أن نوقفهم ونأخذ زمام المبادرة بأيدينا”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية (أوكرينفورم).

وأشار زيلينسكي إلى أن روسيا زادت عدد قواتها المنتشرة في شرق وشمال أوكرانيا واستغلت النقص الأوكراني في الأسلحة لتحسين موقعها على خط المواجهة.

وبعد معارضة استمرت عدة أشهر من قبل الجمهوريين، أعطت إدارة واشنطن في الثلث الأخير من الشهر الماضي الضوء الأخضر لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار دولار.