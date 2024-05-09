نائب سالفيني يتحدث عن بوادر “انفتاح على الحوار” في خطاب بوتين الأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، أندريا كريبا إلى أن حديث رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية تضمنت “انفتاحا، على الرغم من أنه خجول، على الحوار لا ينبغي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن يتركاها تقع على آذان صماء”.

ولفت نائب ماتيو سالفيني في مقابلة مع موقع إعلامي إيطالي على وجه الخصوص إلى حديث بوتين عن أن “روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث صدام عالمي”، وقوله مخاطبًا الغرب: “دعونا لا ننسى النضال المشترك ضد هتلر”.

وأضاف نائب أمين حزب الرابطة “صوتنا (في البرلمان) وعلى الدوام لصالح الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن من غير الممكن أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب العدد الكبير للغاية من الضحايا والأضرار الاقتصادية التي لحقت بأوروبا وإيطاليا”.

وقال: “كفى تصريحات مجنونة وخطيرة للغاية ومهلوسة للحرب مثل تصريحات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وحتى (رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق) ماريو مونتي عن فرضية إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا”.

وحسب القيادي في الحزب المنتمي لائتلاف يمين الوسط الحاكم، فإن “بوتين أبدى انفتاحاً جزئياً على الحوار”، و”نحن بحاجة إلى التفاوض والجلوس إلى الطاولة والبحث عن حل ينهي الصراع بسرعة ويتجنب التصعيد”، كما “يتعين على أوروبا وحلف شمال الأطلسي أن يتوقفا عن الحديث فقط عن الأسلحة والدعم العسكري لأوكرانيا وأن يحاولا فتح قناة مع الكرملين لإيجاد حل سلمي للصراع”.

وقال إن “الأمن العالمي على المحك وكذلك الاستقرار الاقتصادي في أوروبا، التي عانت، إيطاليا أولاً وقبل كل شيء، من عواقب الحرب (بين موسكو وكييف) أكثر بكثير من الولايات المتحدة”.