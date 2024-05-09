صحيفة: إسرائيل سربت القرار الأمريكي بتعليق شحنات الأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لم يكن ينبغي أن يصبح علنيا لكن “إسرائيل سربت الخبر”.

ونقلت الصحيفة في موقعها على شبكة الانترنت عن مسؤول أميركي أن قرار إدارة واشنطن “كان وسيلة لإرسال رسالة بصمت إلى الدولة العبرية، لكن الأخيرة سربت الخبر مما اضطرت واشنطن إلى تأكيده وخلق توتراً بين البلدين”.

وأردف المسؤول الامريكي: “لم نكن نحاول دفع المسألة إلى العلن، بل كنا نحاول التعامل معها دبلوماسياً”، حيث كانت نية بايدن هي منع شحنة واحدة فقط كان من المفترض تسليمها إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت عنه (وول ستريت جورنال).