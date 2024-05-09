ميتسولا: روح أوروبا في كل مدينة أوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة البرلمان الأوروبي، خلال زيارتها اليوم الخميس للعاصمة الأوكرانية كييف أن “أوروبا تبدأ في هذه المنطقة، في هذه المدن، في هذه القرى”.

وقالت روبرتا ميتسولا، مخاطبة حدثا بمناسبة (يوم أوروبا) حضرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لقد شهدت أوروبا والعالم شجاعة الأوكرانيين ضد غزو روسيا. لهذا السبب سيكون الأبطال الأوكرانيون مصدر إلهام للجميع”.

وأردفت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي: “اليوم هو يوم أوروبا ونرى أن روح أوروبا موجودة في كل مدينة أوكرانية”.

وأشارت إلى أنه “في العام الماضي، قطعنا وعدًا بأن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وهو الوعد الذي أيده البرلمان الأوروبي بقوة منذ اليوم الأول. هو الوعد الذي يجب علينا ونريد أن نحافظ عليه. سيكون الطريق إلى الانضمام مليئًا بالتحديات، لكن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه يقفان إلى جانبكم، لأن أوكرانيا هي أوروبا وأوروبا هي أوكرانيا”.