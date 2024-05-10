المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يثمّن تقرير (هيومن رايتس ووتش)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو بالشكر لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) على “الرواية الموثقة عن التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع” في دارفور، غرب السودان.

كما شكر بيرييلو “العديد من السودانيين الشجعان الذين تقدموا بشهاداتهم لجعل هذا التقرير ممكنا”.

وفي هذا الصدد، أشار المبعوث الأمريكي إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حدد في نهاية العام 2023 أن “أعضاء من قوات الدعم السريع ومن الميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا هذه الفظائع”.

وكتب بيرييلو في منشور على منصة (إكس): “التاريخ لن ينسى ونحن ندعم جهود المساءلة بحق المسؤولين” عن هذه الجرائم.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا في 218 صفحة أمس الخميس “وثق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق كجزء من حملة تطهير عرقي تشنها قوات الدعم السريع في غرب دارفور”، حيث ارتكب المهاجمون “انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاغتصاب والنهب”.

وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إلى أن “إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”، و”ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور، أي ارتكاب إبادة جماعية”.