بوريل: الانتخابات البرلمانية الأوروبية حاسمة لمستقبلنا المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية في النصف الأول من شهر حزيران/يونيو القادم ستشكل “لحظة حاسمة لمستقبلنا المشترك” ولمواطني دول التكتل الموحد “لمناقشة قضايا السياسة الخارجية والأمنية الراهنة وتحديد الدور العالمي المستقبلي لأوروبا الذي يريدونه”.

ورأى جوزيب بوريل، وفق مقال نشره على مدونته الالكترونية أنه “كي يتمكن المشروع الأوروبي من البقاء، يجب أن يكون قادراً على التغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والديمقراطية التي نواجهها”، كما “يتعين على الأوروبيين أن يتحلوا بالشعور بالإلحاح اللازم للاضطلاع بهذه المهمة”.

كما تحدث منسق الدبلوماسية الأوروبية عن “الحاجة الملحة لإصلاح النظام المتعدد الأطراف”، وذلك لأن “السياق الجيوسياسي المتدهور” في الوقت الراهن “يجعل العالم أقل تعاونا”.

وقال “كاتحاد أوروبي، فقد دعمنا على الدوام بقوة التعددية ومنظومة الأمم المتحدة”، فعمل وكالاتها “لا غنى عنه في غزة وفي أماكن أخرى، وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش باستمرار صوت العقل في الأشهر الأخيرة”.

ولكن بوريل تحدث عن “تآكل فعالية النظام المتعدد الأطراف في الآونة الأخيرة بسبب العديد من عمليات التصويت بالنقض” في مجلس الامن، كما “ضعفت شرعيته بسبب التمثيل غير الكافي للتنوع في عالم اليوم… هناك حاجة إلى إصلاحات عميقة. ولابد أن تشكل قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل في شهر أيلول/سبتمبر المرحلة الأولى في هذا الإصلاح الضروري”.