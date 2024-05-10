دي مايو: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر خطر على دول الخليج وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو أن “هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل مصدر قلق وتمثل خطراً على دول الخليج وعلى الاتحاد الأوروبي”.

وقال دي مايو، في خطاب أمام حدث اقتصادي بمدينة ميلانو إن “إيطاليا تقدم مساهمة مهمة في حماية حرية الملاحة في تلك المياه”، في إطار مهمة (أسبيدس) البحرية الأوروبية، إلا أنه “على المدى الطويل، ستكون الحلول المتفق عليها ضرورية”، مذكرا بدور الأمم المتحدة لحل الازمة في اليمن.

وأضاف دي مايو “نحاول منع انتشار التداعيات” الناجمة عن الأوضاع الراهنة في الشرق الاوسط، “لكن هناك حاجة إلى حلول هيكلية”، حيث “تسعى إليها الدول الأوروبية والخليجية إلى ظروف للتوصل إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين”، مشيرا إلى أن “عملية التطبيع (مع إسرائيل) في المنطقة كانت جارية قبل هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل”.

وقال إن “العالم يحتاج إلى استقرار سياسي”.