البابا فرنسيس: المشكلة ليست عدد السكان، بل أي عالم نبني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى ما يسمى بـ”الشتاء الديمغرافي” وتراجع الولادات في إيطاليا، رأى البابا فرنسيس أن “المشكلة لا تكمن في عدد سكان العالم بل في الطريقة التي نبني فيها عالمنا”، مشيرا إلى أن “الأنانية تولد الظلم لا الأبناء”.

وقال البابا لدى مشاركته صباح اليوم الجمعة في اللقاء السنوي في روما بعنوان (الأوضاع العامة للولادات) إن “عدد الولادات هو المؤشر الأول للأمل لدى شعب ما، فبدون الأطفال والشبان نخسر الرغبة في المستقبل”، وأوضح في هذا السياق، وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي أن “معدل الأعمار في إيطاليا وصل اليوم إلى سبع وأربعين سنة، والوضع ليس مختلفاً في باقي الدول الأوروبية”.

وتحدث البابا عما وصفها بـ”المصالح الاقتصادية والتجارية الهائلة التي تركز على استخدام وسائل منع الحمل، في مجتمعات تعاني بالفعل من شتاء ديموغرافي مخيف، ينبغي أن تجعلنا نتساءل ما إذا كان نوع التربية الجنسية التي نريد أن ننقلها إلى أطفالنا وأحفادنا حقا يتزامن مع ما يتم الترويج له من أجل الربح من قبل الشركات العاملة في هذا السوق”.

ولفت بيرغوليو إلى أن صناعة الأسلحة ومنتجات منع الحمل هي الاستثمارات ذات الدخل الأكبر، مستدلا ببيانات خبير في الديموغرافيا، مضيفًا: “مصنع الأسلحة يدمر الحياة ووسائل منع الحمل تمنعها”.

وسلط البابا الضوء على “ضرورة تبني سياسات فاعلة على المدى البعيد، وخيارات شجاعة وملموسة، كي نزرع اليوم ما سيحصده الأبناء غداً”، مشيرا إلى أن “جميع الحكومات مدعوة إلى تكثيف التزامها، كي تجد الأجيال الفتية الظروف المواتية لتحقق أحلامها المشروعة”. وبالتالي، يضيف البابا “لا بد هنا من اتخاذ الخيارات التي تصب في صالح الأسر، كما ينبغي أن تُعزز، على الصعيد الاجتماعي، ثقافة السخاء والتضامن بين الأجيال، لإعادة النظر في العادات وأنماط الحياة، والتخلي عن كل ما هو ثانوي كي يكون للشبان أمل في الغد”.