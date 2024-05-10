تاياني: مصر وقطر تعملان بشكل جيد للغاية بجهود الوساطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن “مصر وقطر تعملان بشكل جيد للغاية” في جهود الوساطة من أجل التوصل إلى “وقف لإطلاق النار وهو ما لن يكون أمرا سهلا”، ولكن “هناك حاجة إلى إقناع إسرائيل وحماس بتغيير موقفهما”.

وشدد تاياني، خلال حدث الجمعة بمدينة ليكّو (مقاطعة لومبارديا) على “ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لوقف الهجوم على رفح وتحرير الرهائن الإسرائيليين والسماح بإيصال المساعدات الغذائية، ليس فقط إلى السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وقال: “وقف الحرب هو ما تواصل إيطاليا ومجموعة السبع المطالبة به”.

ووفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه من الضروري “إيجاد وسيلة لتحقيق حل الشعبين والدولتين(…) قد تكون هناك مرحلة انتقالية، لكن هذا هو الحل الذي ينبغي أن يكون الهدف النهائي”.