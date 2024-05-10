تاياني: الوضع بالشرق الأوسط يعتمد على ما سيحدث في رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر يعتمد على “ما سيحدث في رفح، وما إذا كان سيتحسن أم لا”.

وتناول تاياني، خلال حدث الجمعة بمدينة ليكّو (مقاطعة لومبارديا) بشكل خاص التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي اليمنية على الملاحة، وقال “يبدو أن الوضع أصبح أكثر هدوءا، وقد تمكنا بسرعة من إحياء مهمة أسبيدس العسكرية التي أصبحت ذات أهمية متزايدة”، حيث “رافقت قواتنا البحرية العشرات من السفن التجارية الإيطالية”، و”تمّ إسقاط عدة طائرات بدون طيار كانت قادمة في اتجاه سفننا”.

وحسب تاياني، المسؤول عن ملف التجارة الدولية، فإن “الضرر الاقتصادي الذي لحق بموانئنا كان أقل من المخاوف التي كانت لدينا”، وذلك بفضل “رد الفعل السريع لبعثة أسبيدس”، الذي “طمأن شركات الشحن”.